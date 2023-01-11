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11 января, 08:03

СБУ проводит "контрразведывательные мероприятия" в правительственном квартале Киева

<p>СБУ проводит "контрразведывательные мероприятия" в правительственном квартале Киева. Обложка © Телеграм-канал СБУ</p>

СБУ проводит "контрразведывательные мероприятия" в правительственном квартале Киева. Обложка © Телеграм-канал СБУ

Служба безопасности Украины заявила о проведении "контрразведывательных мероприятий" в правительственном квартале в Киеве. Там осматривают помещение и проверяют граждан. Цель мероприятий — усиление контрдиверсионной защиты гособъектов.

"Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные мероприятия (мероприятия в области безопасности) на территории Печерского района столицы, в частности, в рамках правительственного квартала и на прилежащих территориях", говорится в сообщении ведомства.

Силовики осматривают офисы, места общего пользования жилых домов, заведения сферы общественного обслуживания, проверяют граждан на территории правительственного квартала. Всё это — для "выявления запрещённых к обращению предметов".

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А ранее мэр украинского города Лебедина в Сумской области Александр Баклыков пожаловался в СБ из-за Деда Мороза и Снегурочки на школьном празднике. Чиновник счёл это "советской агитацией".

Александра Вишнякова
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