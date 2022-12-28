На Украине мэр пожаловался на Деда Мороза и Снегурочку в СБУ

Появление на школьном празднике Деда Мороза и Снегурочки мэр украинского города Лебедина в Сумской области Александр Баклыков счёл "советской агитацией". Он пожаловался в Службу безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщило украинское издание "Захид".

Утренник с участием традиционных новогодних героев — Деда Мороза и Снегурочки — прошёл в селе Михайловка Лебединского района Сумской области. Это возмутило Баклыкова, он решил, что недопустимо появление "советских" персонажей на официальных мероприятиях на фоне кампании по декоммунизации. Мэр обратился в областное управление Службы безопасности Украины с просьбой проверить и оценить действия должностных лиц, выяснить, кто организовал детский утренник и кто принимал участие в "советском агитационном шабаше", как выразился чиновник.