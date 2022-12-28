Греция заверила, что не передаст С-300 другим странам

Греция подтвердила России, что, как ранее и обещала, не планирует передавать третьим странам зенитные ракетные комплексы С-300. Об этом в эфире программы "Большая игра" на Первом канале заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он отметил, что Москва внимательно следит за тем, чтобы эти обязательства выполнялись.

"Вот тут недавно прошла информация о том, что, скажем, Греция собирается передать Украине свои С-300. Мы поручили нашему послу, он обратился в Министерство иностранных дел Греции, Министерство обороны Греции и напомнил, что эти системы переданы Греции", — подчеркнул Лавров.

Он напомнил, что, когда Россия должна была доставить С-300 на Кипр, Запад начал делать всё возможное, чтобы этому помешать. Лавров подчеркнул, что, учитывая положение Кипра и что он не был членом НАТО, удалось достичь компромисса, который устроил все стороны, и системы были приобретены Грецией. Глава МИД РФ добавил, что по контракту Греция не имеет права передавать никому С-300 без согласия РФ. Лавров отметил, что приходится "быть начеку", так как множество противоправных действий совершается под лозунгом "спасём Украину".