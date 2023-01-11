Бывший муж сознался в убийстве пропавшей на Урале матери пятерых детей

В Свердловской области трагическим образом завершились поиски 36-летней Любови Белюшиной из села Коптелово Алапаевского района. Мать пятерых детей пропала в конце декабря 2022 года. Женщину разыскивали волонтёры из поисково-спасательного отряда "Прорыв". Там же и подтвердили информацию о гибели женщины.

Как сообщает kp.ru, по подозрению в причастности к убийству многодетной матери задержали её бывшего мужа Александра. Они жили в браке 15 лет, однако в конце прошлого года женщина решила подать на развод. По предварительным данным, сейчас Александр даёт признательные показания, хотя в начале поисков Любови его дважды проверяли на полиграфе в полиции Алапаевска. Сам мужчина рассказывал журналистам, что тяжело переживает пропажу бывшей супруги, с которой они, по его словам, в целом жили дружно, однако фактов рукоприкладства со своей стороны не отрицал.

Любовь и Александр были в браке 15 лет. Фото © kp.ru

"Это было в августе, до развода. Действительно выпивший был, не рассчитал силы и ударил, она упала с крыльца. Из-за этого в больницу попала. Мне штраф выписали — 13 тысяч. Сказали, что, если ещё раз повторится, посадят. После этого я её даже пальцем не тронул", — приводила рассказ Александра редакция "КП-Екатеринбург".

Старший сын Любови и Александра — уже совершеннолетний, а четверых младших забрали органы опеки.