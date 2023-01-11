Песков отметил решимость России защитить свои интересы в случае новых потолков цен

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о решимости России делать всё необходимое для обеспечения своих интересов в случае введения каких-либо новых потолков цен на энергоносители со стороны западных партнёров.

"Россия будет делать всё, чтобы обеспечить свои интересы. Любые такие меры, конечно же, будут встречать противодействие. Россия будет балансировать свои интересы. Это можно сказать однозначно. Рынок позволяет это делать", — сказал представитель Кремля журналистам.