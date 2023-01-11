В Кремле не делают преждевременных выводов о поставках Турцией кассетных боеприпасов Киеву

В Кремле пока не могут судить о достоверности данных о поставках Турцией Украине кассетных боеприпасов. Там продолжают следить за ситуацией, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.

"Здесь, конечно, трудно говорить о достоверности этих сообщений. Вы знаете, что фейков больше, чем достоверных и правдивых сообщений. Поэтому, безусловно, мы всё это внимательно отслеживаем", — сказал Песков.

Представитель Кремля также напомнил о беспилотниках Bayraktar, которые Анкара поставляла Киеву. По его словам, Турция имеет обязательства как член НАТО, а также поддерживает двусторонние отношения с другими странами. Но, несмотря на это, Москва поддерживает плотное партнёрство с Анкарой, потому что в этом заинтересованы обе стороны.