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11 января, 09:43

В Кремле не делают преждевременных выводов о поставках Турцией кассетных боеприпасов Киеву

Песков: В Кремле следят за ситуацией с якобы поставками Турцией кассетных боеприпасов Киеву

В Кремле пока не могут судить о достоверности данных о поставках Турцией Украине кассетных боеприпасов. Там продолжают следить за ситуацией, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.

"Здесь, конечно, трудно говорить о достоверности этих сообщений. Вы знаете, что фейков больше, чем достоверных и правдивых сообщений. Поэтому, безусловно, мы всё это внимательно отслеживаем", — сказал Песков.

Представитель Кремля также напомнил о беспилотниках Bayraktar, которые Анкара поставляла Киеву. По его словам, Турция имеет обязательства как член НАТО, а также поддерживает двусторонние отношения с другими странами. Но, несмотря на это, Москва поддерживает плотное партнёрство с Анкарой, потому что в этом заинтересованы обе стороны.

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Напомним, ранее издание Foreign Policy заявило, что Анкара с ноября 2022 года начала поставки Киеву кассетных боеприпасов американского образца времён холодной войны.

Обложка ©

Getty Images / Leon Klein

Александр Юнашев

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