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11 января, 09:51
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Состояние Романа Костомарова оценивается как крайне тяжёлое, он под медикаментозной седацией

Состояние российского фигуриста, олимпийского чемпиона 2006 года Романа Костомарова, ранее попавшего в реанимацию с пневмонией, оценивается как крайне тяжёлое. Об этом сообщает источник Лайфа. По его данным, спортсмен находится под медикаментозной седацией.

У фигуриста левосторонняя пневмония в сочетании с гриппом. Сегодня утром Костомарову была сделана интубация трахеи и катетеризация центральных вен. Из-за пневмонии развилась дыхательная недостаточность. Костомаров находится в отделении реанимации и интенсивной терапии для кардиологических больных.

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Напомним, накануне стало известно, что олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. По данным СМИ, в начале января Костомаров принимал участие в ледовом шоу Ильи Авербуха. Одно из выступлений — в канун Рождества в Ногинске — проходило на 25-градусном морозе.

Обложка ©

ТАСС / Пётр Ковалёв

Александра Вишнякова
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