Состояние Романа Костомарова оценивается как крайне тяжёлое, он под медикаментозной седацией

Состояние российского фигуриста, олимпийского чемпиона 2006 года Романа Костомарова, ранее попавшего в реанимацию с пневмонией, оценивается как крайне тяжёлое. Об этом сообщает источник Лайфа. По его данным, спортсмен находится под медикаментозной седацией.

У фигуриста левосторонняя пневмония в сочетании с гриппом. Сегодня утром Костомарову была сделана интубация трахеи и катетеризация центральных вен. Из-за пневмонии развилась дыхательная недостаточность. Костомаров находится в отделении реанимации и интенсивной терапии для кардиологических больных.