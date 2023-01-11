Состояние Романа Костомарова оценивается как крайне тяжёлое, он под медикаментозной седацией
Состояние российского фигуриста, олимпийского чемпиона 2006 года Романа Костомарова, ранее попавшего в реанимацию с пневмонией, оценивается как крайне тяжёлое. Об этом сообщает источник Лайфа. По его данным, спортсмен находится под медикаментозной седацией.
У фигуриста левосторонняя пневмония в сочетании с гриппом. Сегодня утром Костомарову была сделана интубация трахеи и катетеризация центральных вен. Из-за пневмонии развилась дыхательная недостаточность. Костомаров находится в отделении реанимации и интенсивной терапии для кардиологических больных.
Напомним, накануне стало известно, что олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. По данным СМИ, в начале января Костомаров принимал участие в ледовом шоу Ильи Авербуха. Одно из выступлений — в канун Рождества в Ногинске — проходило на 25-градусном морозе.
ТАСС / Пётр Ковалёв