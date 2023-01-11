108-летняя жительница Калифорнии раскрыла секрет своего долголетия

Очередной день рождения отпраздновала Джинни Бергманн из американской Калифорнии, 30 декабря ей исполнилось 108 лет. Она рассказала The San Diego Union-Tribune о секрете своего долголетия и о том, что она повидала на своём веку.

Джинни родилась в штате Нью-Джерси 30 декабря 1914 года и в 30-х работала в студии дизайна у отца. Позже она вышла замуж за авиаконструктора по имени Том и вместе с ним стала часто переезжать с места на место, прожив в общей сложности 14 лет в Австралии.

День рождения именинница отпраздновала в пансионате с семьёй и друзьями. Её дочь Нэнси пошутила, что пищевые привычки вряд ли являются причиной такого долголетия, чего не скажешь о её характере.

"Я считаю, что её настоящий секрет долголетия заключается в жизни без чувства вины. Она, например, вместо того чтобы признать ошибку, скажет: "Я не знаю, что случилось. Оно само!" — рассказала девушка.

Что касается мнения самой долгожительницы, то она призналась, что всегда радовалась каждому дню, с нетерпением ожидала чего-то в будущем и находилась среди молодых и интересных людей. Тем не менее возраст берёт своё, а пандемия подкосила здоровье Бергманн. Именинница выздоровела, но осталась прикованной к инвалидной коляске.