Захарова: Бербок утратила любое моральное право говорить о правде и лжи

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок утратила любое моральное право говорить о правде и лжи. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала резкое высказывание Бербок в адрес главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

"После стольких лет вранья о желании соблюдать Минские договорённости, продолжая врать сейчас, Анналена Бербок утратила любое моральное право говорить о правде и лжи", — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Поводом стали слова Бербок о том, что, Лавров якобы обманул её, — на пресс-конференции в Москве он будто бы, отвечая на вопрос коллеги, заявил, что скопление военных сил у границы с Украиной — это только учения. Захарова привела точную цитату Лаврова с той встречи и подчеркнула, что Бербок на самом деле подобный вопрос там ему не задавала. Глава МИД РФ отвечал журналистам и говорил о другом: о том, что Москва "не может принимать какие-то требования, касающиеся российских Вооружённых сил на нашей собственной земле".

"А теперь о лжи. Односельчане Ангелы Меркель помалкивали бы. Ложь — это то, что Бербок и все её предшественники (а их было минимум трое на этом посту, начиная с Франка-Вальтера Штайнмайера) на протяжении семи с лишним лет говорили про Минские договорённости", — напомнила Захарова.