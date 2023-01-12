В Пентагоне не увидели признаков подготовки наступления на Украину из Белоруссии

Власти Соединённых Штатов не видят признаков подготовки на территории Белоруссии к боевым действиям против Украины. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер.

В ходе брифинга журналисты спросили его, "опасается ли Пентагон весеннего наступления из Белоруссии". Он отметил, что Минобороны США "продолжаюм внимательно следить" за ситуацией на этом направлении.

"Мы знаем, что российские войска провели учения с белорусскими войсками, но на данный момент нет никаких признаков какой-либо [подготовки] наступательных действий", — сказал Райдер.

Он вновь подчеркнул, что США "продолжат внимательно следить" за происходящим, но лично "не видят ничего, что могло бы вызвать беспокойство".