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12 января, 15:05

Стало известно об отводе Киевом части войск к границе с Белоруссией

Посол Украины в Британии Пристайко: Киев отвёл часть войск к северным границам страны

Украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко, комментируя ситуацию на белорусской границе, заявил, что Киев переместил часть войск к северным рубежам страны. Его слова прозвучали в эфире британского телеканала Sky News.

"Нам приходится держать <...> войска на севере Украины", — заявил украинский дипломат журналистам.

По словам Пристайко, это сделано для того, чтобы предотвратить "перерезание линии", которая позволяет Незалежной "быть связанной с Западом".

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Ранее Лайф писал о том, что на границе с Белоруссией в Ровенской области Украины появились фортификационные укрепления. Окопы военным помогают рыть жители Варшавского и Сарненского районов. Так, в один из дней в работах участвовало более 150 добровольцев.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Наталья Исакова

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