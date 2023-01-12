Стало известно об отводе Киевом части войск к границе с Белоруссией

Украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко, комментируя ситуацию на белорусской границе, заявил, что Киев переместил часть войск к северным рубежам страны. Его слова прозвучали в эфире британского телеканала Sky News.

"Нам приходится держать <...> войска на севере Украины", — заявил украинский дипломат журналистам.

По словам Пристайко, это сделано для того, чтобы предотвратить "перерезание линии", которая позволяет Незалежной "быть связанной с Западом".