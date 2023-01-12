Стало известно об отводе Киевом части войск к границе с Белоруссией
Посол Украины в Британии Пристайко: Киев отвёл часть войск к северным границам страны
Украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко, комментируя ситуацию на белорусской границе, заявил, что Киев переместил часть войск к северным рубежам страны. Его слова прозвучали в эфире британского телеканала Sky News.
"Нам приходится держать <...> войска на севере Украины", — заявил украинский дипломат журналистам.
По словам Пристайко, это сделано для того, чтобы предотвратить "перерезание линии", которая позволяет Незалежной "быть связанной с Западом".
Ранее Лайф писал о том, что на границе с Белоруссией в Ровенской области Украины появились фортификационные укрепления. Окопы военным помогают рыть жители Варшавского и Сарненского районов. Так, в один из дней в работах участвовало более 150 добровольцев.
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