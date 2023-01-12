Рэперша Карди Би послала к чёрту ответственных за цены на продукты в США

Известная американская рэп-исполнительница Карди Би не смогла обойти стороной проблему роста цен на продукты в магазинах США и в не самой цензурной форме прокомментировала ситуацию в своих соцсетях.

"Я экономлю, поэтому знаю, сколько денег тратится у меня в доме каждую неделю. И я вижу, что цены на продукты утроились. И, эй, какого чёрта происходит? Я хочу видеть, на что тратятся такие деньги, я хожу в чёртов супермаркет и вижу, что цены поднялись в два-три раза! <...> Мне есть что сказать!" — написала артистка.

В пример она привела рост цен на салат латук, который ещё пару месяцев назад стоил два доллара, тогда как сейчас его цена составляет семь долларов.

"Все ответственные за такие цены могут пойти к чёрту!" — подытожила свою публикацию Карди Би.

В комментариях нашлась масса пользователей, которые поддержали заявление артистки и заметили, что подобное стало возможным после прошедших выборов в Конгресс США. Кто-то из комментаторов и вовсе отметил аналогичную ситуацию в Австралии.