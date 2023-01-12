На границе с Белоруссией в Ровенской области Украины появились фортификационные укрепления
Глава Ровенской области Коваль сообщил о построении фортификационных сооружений в регионе
Инженерные и фортификационные сооружения строят в Ровенской области, граничащей с Белоруссией. Об этом заявил в телеграм-канале глава администрации украинского региона Виталий Коваль.
"Продолжаем готовиться к обороне населённых пунктов Ровенской области. На севере активно строим инженерные и фортификационные сооружения", — написал чиновник.
По его словам, делать окопы помогают жители Варшавского и Сарненского районов. Так, в один из дней в работах участвовало более 150 добровольцев. Люди не жалеют даже выходных и праздников, добавил Коваль.
Тем временем ВС РФ серьёзно продвинулись в районе Артёмовска ДНР, сообщил советник врио главы республики Игорь Кимаковский. По его словам, на некоторых участках ВСУ "даже из окопов вылезти не могут".
Telegram / Віталій Коваль