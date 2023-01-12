Актёр из "Метода" и "Молодёжки" Дмитрий Сидоров скончался в возрасте 52 лет

В Москве на 53-м году жизни скончался российский актёр Дмитрий Сидоров, который запомнился многим по ролям в сериалах "Метод", "Молодёжка", "Кодекс чести", "Калина красная" и других.

Причина смерти артиста не раскрывается, при этом известно, что трагедия случилась ещё 5 января. Как сообщает Starhit, прощание с актёром прошло накануне, 11 января, в храме Серафима Саровского в Москве.

Дмитрий Сидоров родился 3 октября 1971 года. В 1998 году окончил Московский актёрско-педагогический колледж по специальности режиссёр кино. На счету артиста около полусотни эпизодических ролей в отечественных фильмах и сериалах. Кроме того, Сидоров был режиссёром кинолент "Тайные связи", "Рублёвка Live" и "Дочки-матери".