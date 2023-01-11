Супермодель из легендарной шестёрки 90-х Татьяна Патитц умерла в 56 лет

Немецкая супермодель Татьяна Патитц умерла в возрасте 56 лет, причины трагедии не называются. Об этом сообщает американский Vogue, семья звезды пока не комментировала известие.

Патитц входила в "большую шестёрку" супермоделей, где также были Кристи Тарлингтон, Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс. Фотографы часто называли кошачьим взгляд её синих глаз, а также ценили в ней сдержанную таинственную улыбку и холодную красоту.

"Татьяна всегда была европейским символом шика. Она была гораздо менее заметной, чем её сверстницы, — более загадочной, более взрослой, более недосягаемой — и в этом была своя привлекательность", — поделилась главный редактор американского Vogue Анна Винтур.

Родилась красавица в Гамбурге, затем с семьёй переехала в Стокгольм, там её и заметил агент. После этого карьера Патитц сразу пошла на взлёт. Девушка также снималась в кино и клипах. Сама модель называла сына своим главным счастьем в жизни.