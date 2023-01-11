Голая женщина замёрзла насмерть на улице в центре города Донской

В городе Донской Тульской области на улице было найдено тело 57-летней женщины без одежды, труп обнаружили прохожие. Об этом сообщает "Тульская пресса".

Очевидцы сразу вызвали бригаду скорой медицинской помощи и полицию, но медикам оставалось только констатировать смерть женщины. Также удалось установить личность погибшей. Следов насильственной смерти обнаружено не было.