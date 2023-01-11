Голая женщина замёрзла насмерть на улице в центре города Донской
В Тульской области на улице нашли тело 57-летней женщины без одежды
В городе Донской Тульской области на улице было найдено тело 57-летней женщины без одежды, труп обнаружили прохожие. Об этом сообщает "Тульская пресса".
Очевидцы сразу вызвали бригаду скорой медицинской помощи и полицию, но медикам оставалось только констатировать смерть женщины. Также удалось установить личность погибшей. Следов насильственной смерти обнаружено не было.
Сейчас полицейские выясняют обстоятельства и причины трагедии. Предположительно, на момент гибели обнажённая женщина находилась в нетрезвом состоянии.
Ранее Лайф сообщал, что 52-летняя учительница физкультуры возвращалась с корпоратива, но до дома так и не добралась, замёрзнув насмерть. У педагога остались взрослая дочь и сын-школьник.
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