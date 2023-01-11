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11 января, 17:05

Голая женщина замёрзла насмерть на улице в центре города Донской

В Тульской области на улице нашли тело 57-летней женщины без одежды

В городе Донской Тульской области на улице было найдено тело 57-летней женщины без одежды, труп обнаружили прохожие. Об этом сообщает "Тульская пресса".

Очевидцы сразу вызвали бригаду скорой медицинской помощи и полицию, но медикам оставалось только констатировать смерть женщины. Также удалось установить личность погибшей. Следов насильственной смерти обнаружено не было.

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства и причины трагедии. Предположительно, на момент гибели обнажённая женщина находилась в нетрезвом состоянии.

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Ранее Лайф сообщал, что 52-летняя учительница физкультуры возвращалась с корпоратива, но до дома так и не добралась, замёрзнув насмерть. У педагога остались взрослая дочь и сын-школьник.

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Shutterstock

Ирина Фальке

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