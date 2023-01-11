"Единая Россия" внесла в Госдуму новую редакцию закона "О занятости"

Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак сообщил, что ЕР внесла в Госдуму новую редакцию закона "О занятости". Она заменит действующий документ, который за 30 лет серьёзно устарел и не отражает современных реалий, уточнил он.

Турчак подчеркнул, что закон качественно изменит действующую систему, которая лишь поддерживает безработных на плаву. Теперь центры занятости обяжут не просто оформлять пособия по безработице, но и помогать людям найти новое место или изучить новую специальность.

Особое внимание будет уделяться молодёжи без опыта работы, инвалидам и людям под угрозой увольнения. Турчак объяснил, что в рамках нового закона участники спецоперации и члены их семей получат приоритетные права, в том числе на профобучение и переподготовку.

Согласно новой редакции, законодательно закрепятся понятия "самозанятость" и "платформенная занятость", появятся новые меры по поддержке занятости молодёжи и по борьбе с нелегальным трудоустройством.

"Службы занятости начнут взаимодействовать с образовательными организациями, чтобы скорректировать выпуск специалистов под потребности рынка труда. Люди смогут обращаться в службу занятости не только по месту регистрации, но и по месту фактического проживания. Бывшие самозанятые и ИП смогут получать в том числе и максимальное пособие по безработице", — написал Турчак в Telegram.