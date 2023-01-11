На Украине увидели знаки появления неоязычества

На Украине устраиваются гонения на православную церковь, так как в основе укронацизма лежит неоязычество сатанинского характера. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал руководитель правозащитного центра Всемирного русского народного собора и профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев.

"Украинские власти не видят христианство как таковое в качестве идеологии или основы для идеологии украинской. Там своя появилась религия украинства, скорее всего, так она будет у нас в учебниках называться, или укронацизм, который в основе своей имеет неоязычество. Причём вполне себе сатанинского характера", — сказал он.

Эксперт уверен, что украинские власти приступят к полной ликвидации УПЦ и устроят масштабные репрессии. Силантьев напомнил уроки истории, когда большевики пусть и не сразу, но "начали всех резать". Хотя сначала тоже говорилось, что "есть хорошие православные, которые за них, которые за прогресс, которые за женатое духовенство и за многие другие вещи", а остальным новая власть была не рада. Однако большевизм пришёл к тому, что гонения коснулись христианства в целом.