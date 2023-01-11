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11 января, 16:29

На Украине увидели знаки появления неоязычества

Эксперт Силантьев объяснил неоязычеством гонения на церковь на Украине

На Украине устраиваются гонения на православную церковь, так как в основе укронацизма лежит неоязычество сатанинского характера. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал руководитель правозащитного центра Всемирного русского народного собора и профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев.

"Украинские власти не видят христианство как таковое в качестве идеологии или основы для идеологии украинской. Там своя появилась религия украинства, скорее всего, так она будет у нас в учебниках называться, или укронацизм, который в основе своей имеет неоязычество. Причём вполне себе сатанинского характера", сказал он.

Эксперт уверен, что украинские власти приступят к полной ликвидации УПЦ и устроят масштабные репрессии. Силантьев напомнил уроки истории, когда большевики пусть и не сразу, но "начали всех резать". Хотя сначала тоже говорилось, что "есть хорошие православные, которые за них, которые за прогресс, которые за женатое духовенство и за многие другие вещи", а остальным новая власть была не рада. Однако большевизм пришёл к тому, что гонения коснулись христианства в целом.

По словам Силантьева, на Украине установится эзотерический нацизм вместо официальной религии. "Христианства там будет уже мало, во всяком случае, из элит оно будет вытеснено", предположил он. Эксперт объяснил, что неоязычество отличается от традиционного язычества тем, что оно полностью вымышлено и в его основе лежат фантастические произведения, которые выдаются за некие исторические источники.

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Ранее Лайф писал, что украинские силовики проверяли документы верующих у входа в Киево-Печерскую лавру прямо во время Рождественской службы. Её проводил глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний. Настоятель монастыря при лавре митрополит Павел обвинил украинские власти в гонениях.

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ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO

Татьяна Миссуми

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