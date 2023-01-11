Актёр Бординов попал на видео перед загадочным исчезновением после ссоры с женой

Актёр сериала "Зёма" Артём Бординов, известный как Тяпа, перед исчезновением посещал "Пензфильммаш", где числится сотрудником. Артист попал на камеры видеонаблюдения студии на Окружной улице, их публикует Mash .

Из "Пензфильммаша" Бординов благополучно ушёл. Оказалось, актёр пропал после ссоры с женой. Причиной стала постельная сцена в недавно вышедшем фильме. Супруга приревновала актёра, а тот решил радикально закончить скандал и ушёл из дома в неизвестном направлении. В последний раз его видели в ночь на 9 января пьяным.