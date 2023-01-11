Россияне кинулись скупать плюшевых чебурашек после выхода ремейка

Рост поисковых запросов по слову "чебурашка" на "Яндекс.Маркете" был заметен уже в конце декабря. На праздники он достиг максимальных значений и до сих пор остаётся в топе. Результаты исследования есть в распоряжении Лайфа.

Так, с 1 по 10 января россияне искали плюшевого мультгероя в три раза чаще обычного. За этот период запросов было столько же, сколько за весь последний месяц 2022 года. В целом выросли продажи всех детских товаров, связанных с персонажами мультфильма про приключения Крокодила Гены. Игрушки, фигурки, пазлы и книги про главных героев за первые 10 дней января покупали на Маркете в 2,5 раза больше, чем в течение года.