Почему Киев учит детей ненавидеть "оккупанта" Чебурашку: Доводы украиниста
Украинист Безпалько объяснил, почему Киев учит детей ненавидеть "оккупанта" Чебурашку
Плакат с "оккупантом" Чебурашкой, который развесили в школах Киева. Обложка © Telegram / "Украина.ру"
Замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ имени Ломоносова Богдан Безпалько объяснил, почему Чебурашка получил звание "оккупанта" в Незалежной. В первую очередь он напомнил в беседе с РИА ФАН, что персонаж ничего общего с политикой не имеет, украинцы просто не могут найти весомую причину для ненависти.
Безпалько подчеркнул, что украинская культура преимущественно сельская и простая и самые высокие её достижения сводятся к "распиаренному" писателю Тарасу Шевченко. Поэтому ни один современный украинский автор не может конкурировать с большой плеядой российских. Именно это и стало причиной интереса украинских детей к Чебурашке как к яркому образу, и киевские власти вынуждены бороться с этим через насаждение русофобии, считает эксперт.
"К сожалению, пропаганда, если её систематически вдалбливать в головы, работает. И из нынешнего подрастающего поколения украинских школьников, скорее всего, вырастут русофобы", — резюмировал Безпалько.
Напомним, успех российской семейной кинокартины "Чебурашка" так разозлил жителей Нзалежной, что они прозвали персонажа мультика "оккупантом" и развесили повсюду запрещающие плакаты. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что запрет на Украине фильма "Чебурашка" — "не наша проблема".