"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 января, 12:29

Почему Киев учит детей ненавидеть "оккупанта" Чебурашку: Доводы украиниста

Украинист Безпалько объяснил, почему Киев учит детей ненавидеть "оккупанта" Чебурашку

<p>Плакат с "оккупантом" Чебурашкой, который развесили в школах Киева. Обложка © Telegram / "<a href="https://t.me/ukraina_ru/126431" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Украина.ру</a>"</p>

Плакат с "оккупантом" Чебурашкой, который развесили в школах Киева. Обложка © Telegram / "Украина.ру"

Замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ имени Ломоносова Богдан Безпалько объяснил, почему Чебурашка получил звание "оккупанта" в Незалежной. В первую очередь он напомнил в беседе с РИА ФАН, что персонаж ничего общего с политикой не имеет, украинцы просто не могут найти весомую причину для ненависти.

Безпалько подчеркнул, что украинская культура преимущественно сельская и простая и самые высокие её достижения сводятся к "распиаренному" писателю Тарасу Шевченко. Поэтому ни один современный украинский автор не может конкурировать с большой плеядой российских. Именно это и стало причиной интереса украинских детей к Чебурашке как к яркому образу, и киевские власти вынуждены бороться с этим через насаждение русофобии, считает эксперт.

"К сожалению, пропаганда, если её систематически вдалбливать в головы, работает. И из нынешнего подрастающего поколения украинских школьников, скорее всего, вырастут русофобы", — резюмировал Безпалько.

Россияне просят снять фильмы про кота Матроскина и "Летучий корабль" вслед за "Чебурашкой"

Россияне просят снять фильмы про кота Матроскина и "Летучий корабль" вслед за "Чебурашкой"

Напомним, успех российской семейной кинокартины "Чебурашка" так разозлил жителей Нзалежной, что они прозвали персонажа мультика "оккупантом" и развесили повсюду запрещающие плакаты. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что запрет на Украине фильма "Чебурашка" — "не наша проблема".

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров