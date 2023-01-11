Почему Киев учит детей ненавидеть "оккупанта" Чебурашку: Доводы украиниста

Замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ имени Ломоносова Богдан Безпалько объяснил, почему Чебурашка получил звание "оккупанта" в Незалежной. В первую очередь он напомнил в беседе с РИА ФАН, что персонаж ничего общего с политикой не имеет, украинцы просто не могут найти весомую причину для ненависти.