Песков: Запрет на Украине фильма "Чебурашка" должны объяснять в самом Киеве

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал запрет российского семейного фильма "Чебурашка" на Украине. По его словам, подобное решение должны объяснять сами жители Незалежной.

"Это надо не нам объяснять, это не наша проблема. Это родителям надо объяснять детям Украины", — сказал Песков, комментируя запрет кинокартины в Незалежной.