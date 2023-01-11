Песков: Запрет на Украине фильма "Чебурашка" должны объяснять в самом Киеве
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал запрет российского семейного фильма "Чебурашка" на Украине. По его словам, подобное решение должны объяснять сами жители Незалежной.
"Это надо не нам объяснять, это не наша проблема. Это родителям надо объяснять детям Украины", — сказал Песков, комментируя запрет кинокартины в Незалежной.
Напомним, успех российской семейной кинокартины "Чебурашка" так разозлил жителей Украины, что его там прозвали "оккупантом", а также развесили повсюду запрещающие плакаты. Подпись на них призывает ехать в Россию всех поклонников Чебурашки, а сам улыбчивый зверёк перечёркнут красным.
Картина "Чебурашка" стала самым кассовым отечественным фильмом за всю историю проката в стране. На данный момент сборы составили уже более 3,2 миллиарда рублей. Кстати, режиссёр фильма пообещал продолжение комедии, а россияне вслед за "Чебурашкой" попросили снять фильмы про кота Матроскина и "Летучий корабль".
"Чебурашка". Режиссёр Дмитрий Дьяченко, сценаристы Виталий Шляппо, Василий Куценко, Вячеслав Зуб / Kino-teatr.ru