7 секретов успеха нового "Чебурашки", который собрал огромную кассу Режиссёр и сценарист Антон Коваленко — о победе отечественного Чебурашки и почему этот фильм для всех возрастов. 30417 30417 Кадр © "Чебурашка". Режиссёр: Дмитрий Дьяченко, сценаристы: Виталий Шляппо, Василий Куценко, Вячеслав Зуб / YouTube

Ремейк советского "Чебурашки" режиссёра Дмитрия Дьяченко, известного по трилогии "Последний богатырь", выйдя в прокат первого числа, уже к десятому января получает триумфальные три миллиарда рублей кассовых сборов (это 70% выручки всех кинотеатров по стране) и становится "самым успешным фильмом всех времён" в российском кинопрокате, имея серьёзные шансы нокаутировать своими мощными мохнатыми ушами легендарного американского "синего человека" "Аватара" (3,5 млрд), заняв его место "неоспоримого лидера". Это, безусловно, успех, но далеко не феномен.

Профессиональный расчёт создателей фильма оправдал себя. Ставка на новогодний период, "зрительский голод", отсутствие серьёзной конкуренции и эксплуатацию самого узнаваемого советского бренда полностью сыграла. Основа успеха Чебурашки — психотерапевтический эффект ностальгии по временам, когда "деревья были большими", все были одной семьёй, когда главной темой в национальной культуре были добро, любовь и радость. Посетив кинотеатр, зритель наконец-то за долгий период отвлёкся от тревог современности, стресса и оттаял душой.

Умиротворение — сегодня самая верная культурная формула, тема и идея. Чебурашка — это наш герой. В отличие от инородных американских "всемогущих" суперхироу в натянутых поверх лосин разноцветных трусах и плащах, которые только насилием способны менять что-то в мире, Чебурашка нам более близок и понятен. Он свой, родной. Наш, добрый, положительный, весёлый герой, не подверженный вредным привычкам, агрессии, расстройствам психики и неприемлемым для нас новым "западным детским моделям поведения".

Кадр © "Чебурашка". Режиссёр: Дмитрий Дьяченко, сценаристы: Виталий Шляппо, Василий Куценко, Вячеслав Зуб / YouTube

Голод по национальной объединяющей идее в массовой культуре подталкивает возвращаться к истокам. Советское кино, как и русская литературная классика, — огромный источник тем и идей для последующих поколений. Это стержень народа, который в трудную минуту не позволит потонуть во всеобщем культурном разрушительном хаосе. Осталось только научиться повышать качество культурного продукта — а значит, качественное преобразование человека-зрителя.

Главный зритель "Чебурашки" — конечно же, детвора, но жанр семейного кино подразумевает поход на сеанс детей в сопровождении родителей, что, в свою очередь, не только положительно сказывается на сборах в прокате, но и оставляет отклик в сердцах взрослых.

Кадр © "Чебурашка". Режиссёр: Дмитрий Дьяченко, сценаристы: Виталий Шляппо, Василий Куценко, Вячеслав Зуб / kino-teatr.ru

Сюжет рассказывает историю о милом, пушистом, знакомом нам всем зверьке, проживающем на далёкой апельсиновой плантации, который в один прекрасный день самым причудливым образом попадает в небольшой городок у моря, где знакомится с молчаливым и замкнутым стариком Геной и другими колоритными персонажами. В ходе сюжета Чебурашка узнаёт, что такое людской мир, пытаясь влиться в него, а самое главное, разобраться во всех тонкостях жизни в семье.

История рассказана на понятном для любого поколения языке, отсюда большое количество положительных отзывов от зрителей разных возрастов. В фильме много доброго юмора и приключений, затрагивается тема семейных и человеческих ценностей. Великолепный кастинг — Сергей Гармаш, Полина Максимова, Елена Яковлева, Дмитрий Лысенков, — где актёры действительно напоминают свои мультипликационные прообразы.

Кадр © "Чебурашка". Режиссёр: Дмитрий Дьяченко, сценаристы: Виталий Шляппо, Василий Куценко, Вячеслав Зуб / kino-teatr.ru

Даже при таком заметном кассовом успехе есть и доля критики, претензий к качеству фильма. Дескать, "даже при освоении бюджета в 850 млн рублей ничего нового придумать не смогли", "вопросы к графике, сюжету", "вновь эксплуатируется образ, созданный нашими дедами". Но при всех недостатках в итоге за фильм проголосовали рублём, а это самый лучший показатель зрительских симпатий.

Мы повзрослели, став чёрствыми и усталыми, но герои нашего детства по-прежнему способны нас возродить и утешить, заставить вспомнить, кто мы есть, чтобы жить дальше. Это ли не чудо? При таком финансовом успехе создатели проекта заявляют, что "Могут повторить!" — и через год-два, возможно, появится вторая часть, продолжение "Чебурашки", но мы с вами будем рады любым победам наших соотечественников, будь то культурный фронт или любой другой.

Кадр © "Чебурашка". Режиссёр: Дмитрий Дьяченко, сценаристы: Виталий Шляппо, Василий Куценко, Вячеслав Зуб / kino-teatr.ru

Знаете, в этой премьере есть некая Большая Победа, она в том, что наш "маленький герой из детства" своим прорывом даёт надежду всему отечественному кинематографу. Победа — что люди, так или иначе, пошли в кинотеатры, а это значит, что важнейшее из искусств продолжает жить. Победа — что доброе семейное кино в России по-прежнему популярнее боевиков и ужасов.

Авторы Антон Коваленко