Политолог, член экспертного клуба "Дигория" Илья Гераскин заявил в беседе с Лайфом, что украинский кризис красноречиво подтверждает тезис об отсутствии самостоятельности западных стран как центров мировой политики.

"Фактически за последние годы там произошёл кардинальный перелом приоритетных позиций в пользу транснациональных корпораций как новых агентов влияния. Именно ТНК стоят за словами и действиями политических фигур на Западе. Это вполне укладывается в философию общества потребления, где тот, кто платит, "заказывает музыку". "Долларизация" политики и "макдональдизация" электората — характерные черты западной традиции", — объяснил он.

При этом российское руководство хорошо понимает цену переговорных обещаний Запада — она ничтожна, продолжил Гераскин. Дело в том, что крупный военный бизнес рассчитывает на новые рынки сбыта списанного американского вооружения, а финансовые корпорации ищут новых клиентов в виде сбежавших украинских олигархов.

"Западные политконсультанты предлагают свои услуги в бутафорной украинской политике как ещё одну возможность для отмывания денежных активов. Украина — это действительно удобный проект для всех заинтересованных западных стейкхолдеров. Для тех, кто считает эту страну зоной отчуждения и бесправной марионеткой", — подчеркнул собеседник Лайфа.

Гераскин отметил, что Россия в свою очередь предлагает не просто иную картину мира, а мир на честных условиях. И что не менее важно, Москва готова нести ответственность за этот мир. Однако на данном этапе по ту сторону иллюзорного переговорного стола находятся несамостоятельные персонажи, что мешает найти решение, которое устроит всех, заключил он.