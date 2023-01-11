Пушилин: Запад использует Украину как человеческий ресурс, который не жалко
Запад всегда добивался собственных целей чужими руками и сегодня продолжает придерживаться такой политики. Об этом в беседе с телеканалом RT заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Всегда для Запада легче добиваться своих целей чужими руками, уничтожая чужое население. По сути, они Украину сейчас видят как некий придаток... человеческий ресурс, который им не жалко", — сказал Пушилин.
Глава республики упомянул и "дорогостоящий человеческий ресурс стран Запада", использовать который так же активно там не торопятся.
Денис Пушилин сегодня ранее заявил, что в освобождении ДНР наступает переломный момент. По его словам, взятие под контроль Соледара открывает выход к Славянску и Краматорску, а затем и ко всему региону.
ТАСС / Алеев Егор