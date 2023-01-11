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11 января, 12:04

Путин: С Россией в 2022 году не произошло ничего из того, что предрекал противник

В 2022 году с Россией не произошло ничего из того, что предрекал стране противник. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства. Он также поблагодарил кабмин и премьера Михаила Мишустина за работу.

"Во-первых, хочу поблагодарить за работу в прошлом году. Ничего из того, что нам наш противник предрекал, не произошло. И сделано это благодаря прежде всего гражданам России, всей нашей собранности и готовности к работе в сложных условиях. Но не в последнюю очередь это результат работы правительства", — подчеркнул глава государства.

Президент подчеркнул, что дополнительные доходы бюджета дают возможность решать все текущие задачи. Он добавил, что РФ будет укреплять обороноспособность, решать все проблемы, связанные с обеспечением частей, задействованных в спецоперации, но при этом также продолжится реализация масштабных социально-экономических планов.

Путин: Россия должна бороться и идти вперёд

Путин: Россия должна бороться и идти вперёд

А ранее в ходе общения с журналистами президент заявил, что в целом Россия прошла 2022 год достаточно уверенно, несмотря на давление Запада. Глава государства выразил уверенность, что страна достигнет всех поставленных целей.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
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