Эстония обязала Россию сократить число дипломатов в стране с 21 до 8

Эстония обязала Российскую Федерацию сократить число своих дипломатов в стране и обозначила в качестве крайнего срока 1 февраля. Послу РФ Владимиру Липаеву уже вручена соответствующая нота, говорится в заявлении Министерства иностранных дел республики.

"Сегодня Эстония уведомила посла РФ о решении, согласно которому Россия должна сократить число своих сотрудников до 1 февраля 2023 года", — сказано в документе.

Как уточнили в эстонском МИД, данное решение было принято с целью достичь паритета численности служащих посольств. Это означает, что количество должностей в представительствах двух стран будет одинаковым. Численность служащих российской дипмиссии предписано уменьшить до восьми "дипломатических должностей" и до пятнадцати "должностей административного, технического и обслуживающего персонала".

Таким образом, Москва должна сократить число дипломатов в посольстве в Эстонии более чем вдвое. Сейчас там трудятся 21 дипломат и 23 прикомандированных служащих.