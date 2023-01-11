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11 января, 11:50

Журова допустила вину зрителя в страшной болезни фигуриста Романа Костомарова

Журова: Костомаров мог попасть в реанимацию из-за общения с заболевшими зрителями

<p>Обложка © ТАСС / Михаил Джапаридзе</p>

Обложка © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Фигурист Роман Костомаров мог попасть в реанимацию из-за общения с заболевшими зрителями ледового шоу Ильи Авербуха, предположила олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова.

Она напомнила, что на открытии катка на Красной площади фигуристки были едва одеты и выступали в тоненьких платьях, хотя было очень холодно. Если конькобежцы ещё хоть как-то могут утеплиться, то фигуристы такой возможности лишены, отметила спортсменка. Поэтому нужно с пониманием относиться к их коротким выступлениям, а также если спортсмены не выдерживают автограф-сессии и фото после них.

"В случае с Костомаровым, может быть, кто-то приболевший подошёл к нему для совместной фотографии. А Роман — человек ответственный, поехал всё равно выступать на мороз, и, возможно, имел уже какие-то симптомы заболевания. Допускаю это", — приводит её слова "Газета.Ru".

Фигурист Роман Костомаров подключён одновременно к аппаратам ИВЛ и ЭКМО

Фигурист Роман Костомаров подключён одновременно к аппаратам ИВЛ и ЭКМО

Как уже писал Лайф, Костомаров накануне попал в реанимацию с пневмонией. В начале января спортсмен участвовал участие в ледовом шоу Ильи Авербуха, причём одно из выступлений — в канун Рождества в Ногинске — проходило на 25-градусном морозе. Сейчас его состояние оценивается как крайне тяжёлое.

Николь Вербер

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