Журова допустила вину зрителя в страшной болезни фигуриста Романа Костомарова

Фигурист Роман Костомаров мог попасть в реанимацию из-за общения с заболевшими зрителями ледового шоу Ильи Авербуха, предположила олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова.

Она напомнила, что на открытии катка на Красной площади фигуристки были едва одеты и выступали в тоненьких платьях, хотя было очень холодно. Если конькобежцы ещё хоть как-то могут утеплиться, то фигуристы такой возможности лишены, отметила спортсменка. Поэтому нужно с пониманием относиться к их коротким выступлениям, а также если спортсмены не выдерживают автограф-сессии и фото после них.

"В случае с Костомаровым, может быть, кто-то приболевший подошёл к нему для совместной фотографии. А Роман — человек ответственный, поехал всё равно выступать на мороз, и, возможно, имел уже какие-то симптомы заболевания. Допускаю это", — приводит её слова "Газета.Ru".