Москвичам рассказали, ждать ли традиционных крещенских морозов
Метеоролог Позднякова: Сильных морозов в Москве на Крещение не будет
Серьёзных морозов на Крещение в Москве в этом году не ожидается, при этом в начале следующей недели не исключён снег — от небольшого до умеренного. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Преобладающая температура будет слабо отрицательная… Крещенских морозов не предвидится. Вот сейчас так видится синоптический процесс на конец второй декады января", — цитирует её РИА "Новости".
Напомним, аномальные холода пришли в Россию с новым годом. Так, в Москве столбики термометров опускались ниже –20, Якутию накрыли морозы под
–60, а в вотчине Деда Мороза температура опустилась до –41,4 впервые с 1987 года.
Агентство "Москва" / Гришкин Денис