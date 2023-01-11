Умерший муж или его сын: Вдова Пьера Нарцисса выбирает, от кого родить ребёнка

Вдова Пьера Нарцисса Валерия Калачёва объяснила, как планирует родить ребёнка от умершего мужа. В беседе с kp.ru она призналась, что также рассматривает вариант забеременеть от его внебрачного сына, отметив, что имеются биоматериалы обоих.

"Конечно, я хочу ребёнка от мужа. Но у меня есть биоматериалы от обоих. В случае с сыном материал уже обследован, все анализы в порядке, осталось только транспортировать его из Африки", — рассказала Калачёва.

Она отметила, что будет вынашивать ребёнка сама, а также призналась, что мечтает о двойняшках. Однако стоит всё это недёшево. Вдова отметила, что в общей сложности за обследования и процедуры нужно заплатить около 500 тысяч рублей.

При этом о содержании детей она не волнуется, говорит, что после похорон поменялось отношение мамы и сестры Нарцисса, они даже стали регулярно присылать ей по десять тысяч. Однако стоит отметить, что родственники умершего до сих пор не в курсе идеи его бывшей супруги.

"Нет, это моё личное решение и моя личная жизнь. Зачем мне с ними советоваться? Да, их материальная помощь не поможет мне содержать ребёнка. Но Господь даёт", — заявила Калачёва.

Кстати, объясняя, как ей вообще пришла такая идея в голову, вдова отметила, что это было практически посмертное желание певца. По её словам, Нарцисс долгое время упрашивал её родить ещё одного ребёнка, "вымаливал мальчика", однако она отказывала из-за проблем в их отношениях. Но всё изменилось, когда артист скончался.

"Когда его вдруг не стало, я получила настоящий удар. И тогда вспомнила, как он всё время со слезами просил меня родить. А теперь я возьму и сделаю это в его честь. И я знаю, что он точно это увидит", — заключила Калачёва.