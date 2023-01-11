Квинси Промес пропустил медосмотр "Спартака" перед сборами в ОАЭ

Нападающий "Спартака" Квинси Промес не приехал на медосмотр команды перед сборами в ОАЭ, пишет газета "Спорт-Экспресс" .

В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб "Спартак" 23 матча, в которых забил 17 мячей и отдал 6 голевых передач.

Ранее сообщалось, что 31-летний спортсмен может пропустить сборы из-за ухудшившихся медицинских показателей. При этом известно, что у него нет конфликтов ни с тренерами, ни с руководством клуба.