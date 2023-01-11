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11 января, 11:23

Когтеточка, игрушка, деликатес: Что делают панды и пумы из Московского зоопарка с ёлками

Московский зоопарк сообщил о закрытии сбора ёлок и пихт для альпак и больших кошек

<p>Лев Московского зоопарка. Обложка © Предоставлено Лайфу</p>

Лев Московского зоопарка. Обложка © Предоставлено Лайфу

В Московском зоопарке завершился сбор нераспроданных ёлок, которые станут для его обитателей игрушками или же лакомством. Об этом сообщили Лайфу в пресс-службе столичного зоосада.

  • Фото © Предоставлено Лайфу
    Фото © Предоставлено Лайфу
  • Фото © Предоставлено Лайфу
    Фото © Предоставлено Лайфу

Фото © Предоставлено Лайфу

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За минувшие праздники предприниматели отдали зоопарку около тысячи пихт и ёлок. Сотрудники заповедника рассказали, что животные очень любят играть с ними или прятаться под еловыми ветками. Особенно обожают забавы с хвойными красавицами панды Жуи и Диндин. Деревья послужат когтеточками для восточноевропейской рыси, пумы, тигра, дальневосточного леопарда, камышового и степного котов, а также дальневосточной лесной кошки. А козлы, голубые бараны, азиатские слоны, капибары и альпаки ёлками будут лакомиться.

Фото © Предоставлено Лайфу

Фото © Предоставлено Лайфу

Сотрудники Московского зоосада напомнили, что первые нераспроданные хвойные деревья парк начал принимать ещё в 2012 году.

Лисица Московского зоопарка. Фото © Предоставлено Лайфу

Лисица Московского зоопарка. Фото © Предоставлено Лайфу

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Сбор нераспроданных ёлок в Московском зоопарке начался в последних числах декабря. Там рассказали, что альпаки, слоны, бараны и другие обитатели зоосада не прочь полакомиться еловыми ветками, а большие кошки и панды любят с ними поиграть.

Ирина Фальке

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