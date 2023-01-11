Когтеточка, игрушка, деликатес: Что делают панды и пумы из Московского зоопарка с ёлками

В Московском зоопарке завершился сбор нераспроданных ёлок, которые станут для его обитателей игрушками или же лакомством. Об этом сообщили Лайфу в пресс-службе столичного зоосада.





За минувшие праздники предприниматели отдали зоопарку около тысячи пихт и ёлок. Сотрудники заповедника рассказали, что животные очень любят играть с ними или прятаться под еловыми ветками. Особенно обожают забавы с хвойными красавицами панды Жуи и Диндин. Деревья послужат когтеточками для восточноевропейской рыси, пумы, тигра, дальневосточного леопарда, камышового и степного котов, а также дальневосточной лесной кошки. А козлы, голубые бараны, азиатские слоны, капибары и альпаки ёлками будут лакомиться.

Фото © Предоставлено Лайфу

Сотрудники Московского зоосада напомнили, что первые нераспроданные хвойные деревья парк начал принимать ещё в 2012 году.

Лисица Московского зоопарка. Фото © Предоставлено Лайфу