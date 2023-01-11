Тигр растерзал собаку в приморском селе

В селе Знаменка Приморского края краснокнижный амурский тигр загрыз собаку, на место происшествия выехали специалисты, сообщил генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

"Да, факт в селе Знаменка подтвердился: тигр загрыз собаку и утащил её в лес", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Информация о происшествии появилась ранее в СМИ. Уточнялось, что хищник так же расправлялся с местными псами на протяжении почти года.

Остальные подробности инцидента выясняются, уточнил Арамилев. Работники центра предпринимают все действия, "чтобы обезопасить и собак, и тигра".