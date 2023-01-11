Суд в Москве заочно арестовал бизнесмена-иноагента Зимина

"Тверским районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Зимина Бориса Дмитриевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, сроком на два месяца с момента экстрадиции на территорию РФ либо с момента его задержания на территории РФ", — говорится в сообщении суда.