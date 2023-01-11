Суд в Москве заочно арестовал бизнесмена-иноагента Зимина
Тверской суд Москвы заочно арестовал бизнесмена Бориса Зимина* по обвинению в особо крупном мошенничестве.
"Тверским районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Зимина Бориса Дмитриевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, сроком на два месяца с момента экстрадиции на территорию РФ либо с момента его задержания на территории РФ", — говорится в сообщении суда.
Напомним, ранее сын основателя фонда "Династия" Борис Зимин был объявлен в розыск. Сам бизнесмен, по данным из открытых источников, с 2020 года живёт в Израиле. Известно, что Зимин часто спонсировал ФБК** и даже заплатил организации 4,7 миллиона рублей, чтобы она смогла рассчитаться за аренду.
* Включён в реестр физлиц-иноагентов.
** Экстремистская организация, запрещённая в России, выполнявшая функции иностранного агента.
Wikipedia / David Krikheli