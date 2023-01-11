Кошелёк Навального: Почему МВД возбудило дело против главного спонсора оппозиции Бориса Зимина В среду Тверской райсуд Москвы решит вопрос о заочном аресте Бориса Зимина* — сына основателя компании "Вымпелком". Его подозревают в афере с акциями каршеринга BelkaCar. Чем он известен? 10 января, 23:40 Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia, © shutterstock

Согласно карточке на сайте Мосгорсуда, Главное следственное управление ГУ МВД по Москве в конце прошлого года объявило в международный розыск известного предпринимателя и главного спонсора оппозиционера Алексея Навального — Бориса Зимина. Уголовное дело возбуждено по четвёртой части статьи 159 УК (Мошенничество в особо крупном размере). Ходатайство об аресте зарегистрировано 30 декабря, а заседание назначено на 11 января. МВД просит заочный арест.

Сам проживающий постоянно в Израиле Зимин уже высказался по этому поводу, назвав дело якобы политическим, поскольку с февраля 2022 он является активным участником так называемого "Антивоенного комитета России" и финансирует российскую оппозицию. Зимин утверждает, что в деле якобы допущены "дичайшие нарушения".

Уголовное преследование Зимина связано со сделкой по отчуждению простых акций российской каршеринговой фирмы BelkaCar и реальным делом о мошенничестве, связанным с продажей контрольного пакета акций BelkaCar, которое было возбуждено ещё в сентябре 2021 года. А в октябре 2022 года были арестованы первые подозреваемые предприниматели — некие Ральф Новак и Ильнур Азмуханов. Адвокат Зимина уже подтвердил для СМИ фабулу дела.

Кто такой Борис Зимин?

"Лучший мне подарок — помощь Украине. Знаю, что многие и без меня уже делают то, что должно, но всегда можно сделать больше, к чему и призываю", — примерно так, фанатично и безапелляционно, 54-летний Борис Зимин агитирует в своих соцсетях за президента Зеленского, призывая россиян донатить на ВСУ.

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Борис Зимин

Для либеральной оппозиции этот человек является одним из главных столпов. На его деньги, которые по факту принадлежали недавно скончавшемуся отцу, основателю АО "Вымпелком" (Билайн) Дмитрию Зимину*, долгое время припеваючи жили многие российские оппозиционеры, в том числе и члены ФБК** Алексея Навального.

История создания "Билайна" довольно загадочна. В советское время Дмитрий Зимин трудился в оборонной сфере, конструируя системы наведения межконтинентальных ракет. Есть версия, что Зимин якобы выдал какие-то секреты Западу, за что американцы при помощи фирмы Plexis в 1992 году помогли ему создать компанию вместе с неким Константином Кузовым. Юридический адрес "Билайна" до сих пор — Москва, улица 8 Марта, 10, где располагается Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца. Интересно, что главный партнёр Зимина был убит в своём подъезде в 1999 году. Накануне убийства по данным СМИ между Зиминым и Кузовым произошла ссора на повышенных тонах.

В 2001 году Зимин продал свой пакет акций холдингу "Альфа-групп", превратившись в мультимиллионера. Возможно, у Зимина-старшего оставались какие-то обязательства перед Западом, поэтому он 90% процентов своих денег якобы отдал на благотворительность, под которой он понимал поддержку либеральной оппозиции в России. Для этого Зимин организовал фонд "Династия"*, который сам и закрыл в 2015 году после признания его в России иноагентом.

Фото © twitter / ziminfoundation

После этого отец и сын Зимины основали Zimin foundation и Sreda Foundation, которые финансировали и финансируют целый ряд проектов как в России, так и за рубежом. Например, в 2020 году Алексей Навальный опубликовал декларацию, согласно которой в 2019 году его доход составил 5,4 млн рублей, полученных в основном от Бориса Зимина.

Стоит отметить, что объявленный в розыск Борис Зимин всегда находился в тени отца. Он с детства увлекался мотоциклами и автомобилями, участвуя и в профессиональных автогонках. Параллельно занимаясь в проектах отца. Семейный траст, несмотря на уверения Зимина-старшего о том, что он всё отдал на благотворительность, всё же неплохо кормит сына — в бракоразводных документах есть упоминания о том, что Зимин владеет яхтой стоимостью 3,5 млн фунтов и вертолётом за 850 тысяч фунтов, который он купил сразу же после развода. Также у него есть пятиэтажный дом в лондонском Кенсингтоне стоимостью 5 млн фунтов стерлингов.

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Борис Зимин

После смерти Дмитрия Зимина в позапрошлом году в Швейцарии, сомнительная честь финансирования оппозиционеров перешла как раз Борису. Он с 2004 года постоянно проживает за границей — сначала в Англии, потом в США и с 2020 года в Израиле. Известно, что Борис Зимин финансировал телеканал "Дождь"*, "ТВ-2", интернет-СМИ "Медиазона"*. Именно он оплатил самолёт, на котором Алексея Навального перевезли из России в германскую клинику "Шарите".

Если российское правосудие признает Зимина-младшего виновным, ему грозит до десяти лет лишения свободы. Однако перспективы выдачи бизнесмена российскому правосудию пока крайне туманны, поскольку Зимин является гражданином Израиля, который не выдаёт своих граждан другим странам.

* признан в РФ иноагентом. ** Экстремистская организация, запрещённая в России, выполнявшая функции иностранного агента.

Авторы Станислав Сенькин