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11 января, 10:37

Зенитные ракетные подразделения России и Белоруссии заступили на боевое дежурство

Минобороны Белоруссии: Заступили на дежурство зенитные ракетные подразделения РГВ

На боевое дежурство заступили зенитные ракетные подразделения Региональной группировки войск (РГВ) Белоруссии и России. Об этом рассказала пресс-служба Минобороны республики.

"По плану командующего ВВС и Войсками ПВО Республики Беларусь осуществлено наращивание сил противовоздушной обороны РГВ Беларуси и России. Зенитные ракетные подразделения выдвинулись в назначенные районы и заступили на боевое дежурство", — указано в тексте.

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Ранее сообщалось, что в Белоруссии завершились мероприятия по сверке учётных данных военнообязанных. Это позволило уточнить у граждан информацию, "необходимую в условиях складывающейся военно-политической обстановки", рассказали в Минобороны страны.

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ТАСС / Минобороны РФ

Татьяна Миссуми

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