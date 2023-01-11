Зенитные ракетные подразделения России и Белоруссии заступили на боевое дежурство
Минобороны Белоруссии: Заступили на дежурство зенитные ракетные подразделения РГВ
На боевое дежурство заступили зенитные ракетные подразделения Региональной группировки войск (РГВ) Белоруссии и России. Об этом рассказала пресс-служба Минобороны республики.
"По плану командующего ВВС и Войсками ПВО Республики Беларусь осуществлено наращивание сил противовоздушной обороны РГВ Беларуси и России. Зенитные ракетные подразделения выдвинулись в назначенные районы и заступили на боевое дежурство", — указано в тексте.
Ранее сообщалось, что в Белоруссии завершились мероприятия по сверке учётных данных военнообязанных. Это позволило уточнить у граждан информацию, "необходимую в условиях складывающейся военно-политической обстановки", рассказали в Минобороны страны.
ТАСС / Минобороны РФ