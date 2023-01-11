Зенитные ракетные подразделения России и Белоруссии заступили на боевое дежурство

На боевое дежурство заступили зенитные ракетные подразделения Региональной группировки войск (РГВ) Белоруссии и России. Об этом рассказала пресс-служба Минобороны республики.

"По плану командующего ВВС и Войсками ПВО Республики Беларусь осуществлено наращивание сил противовоздушной обороны РГВ Беларуси и России. Зенитные ракетные подразделения выдвинулись в назначенные районы и заступили на боевое дежурство", — указано в тексте.