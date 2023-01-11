ВСУ за сутки потеряли до 90 человек на Краснолиманском направлении

ВСУ за сутки потеряли до 90 человек убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля на Краснолиманском направлении. Об этом в ходе очередного брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении огнём артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации нанесено поражение штурмовым группам 95-й, 80-й десантно-штурмовых и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ", — сказал он.

Удары наносились в районах Торского в ДНР, а также недалеко от населённых пунктов Червоная Диброва и Макеевка в ЛНР, добавил Конашенков.