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11 января, 10:27

ВСУ за сутки потеряли до 90 человек на Краснолиманском направлении

ВСУ за сутки потеряли до 90 человек убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля на Краснолиманском направлении. Об этом в ходе очередного брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении огнём артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации нанесено поражение штурмовым группам 95-й, 80-й десантно-штурмовых и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ", сказал он.

Удары наносились в районах Торского в ДНР, а также недалеко от населённых пунктов Червоная Диброва и Макеевка в ЛНР, добавил Конашенков.

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Также в Минобороны отчитались о блокировке подразделениями ВДВ Соледара в ДНР с севера и юга. На данный момент военнослужащие ведут городские бои.

Обложка ©

Getty Images / SOPA Images / Iain Burns

Матвей Шандрыголов

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