Москалькова призвала главу парламента Турции прекратить поставки оружия ВСУ

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила главу парламента Турции Мустафу Шентопа остановить поставку оружия Украине ради прекращения конфликта. Она напомнила, что это является важным условием "для предотвращения нарушений прав человека, прежде всего права на жизнь".

Трёхсторонняя встреча в Анкаре с участие омбудсмена Татьяны Москальковой. Видео © t.me / Татьяна Москалькова

"Обратилась к господину Шентопу с просьбой прекратить поставку оружия Украине, чтобы избежать дальнейшей эскалации этой ситуации (конфликта. — Прим. Лайфа)", — написала она в телеграм-канале и опубликовала кадры встречи в Анкаре.