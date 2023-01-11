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Опубликовано 11 января 2023, 10:18

ВСУ на Южно-Донецком направлении за сутки потеряли до 25 бойцов

ВС РФ за сутки уничтожили до 25 украинских бойцов на Южно-Донецком направлении

До 25 бойцов за последние сутки потеряли украинские войска в боях на Южно-Донецком направлении. Об этом в ходе брифинга доложил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, в результате нанесения комплексного огневого поражения в районах Никольского, Пречистовки и Новосёлки в ДНР были уничтожены два автомобиля ВСУ и одна боевая машина пехоты.

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Также сообщалось, что за сутки российские войска поразили 74 украинских артиллерийских подразделения в 113 районах зоны СВО.

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Getty Images / SOPA Images / Ashley Chan

Максим Плетнёв
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