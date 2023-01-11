ВСУ на Южно-Донецком направлении за сутки потеряли до 25 бойцов

До 25 бойцов за последние сутки потеряли украинские войска в боях на Южно-Донецком направлении. Об этом в ходе брифинга доложил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, в результате нанесения комплексного огневого поражения в районах Никольского, Пречистовки и Новосёлки в ДНР были уничтожены два автомобиля ВСУ и одна боевая машина пехоты.