В Польше назвали получение репараций от Германии вопросом нескольких лет

Получение Польшей репараций от Германии, которые до сих пор не были выделены, может занять не один год, заявил замглавы МИД республики, уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик.

"Мы не получили ни репараций, ни компенсаций нашим гражданам… Я считаю, что получение репараций от Германии — это вопрос нескольких лет", — сказал он в эфире радиостанции RMF FM.