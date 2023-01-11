ВС России за сутки поразили 74 украинских артиллерийских подразделения
ВС России за сутки поразили 74 украинских артиллерийских подразделения, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"За сутки поражены 74 артиллерийских подразделения ВСУ, живая сила и военная техника в 113 районах", — сказал он.
Также оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией в районе Артёмовска в ДНР был поражён командно-наблюдательный пункт батальона 57-й мотопехотной бригады ВСУ.
Лайф писал об уничтожении трёх украинских штурмовиков Су-25 в ДНР. Машины были сбиты в районах населённых пунктов Ясеновое, Пушкино и Максимильяновка.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ