ВС России за сутки поразили 74 украинских артиллерийских подразделения, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки поражены 74 артиллерийских подразделения ВСУ, живая сила и военная техника в 113 районах", — сказал он.

Также оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией в районе Артёмовска в ДНР был поражён командно-наблюдательный пункт батальона 57-й мотопехотной бригады ВСУ.