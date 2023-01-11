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Опубликовано 11 января 2023, 10:13

ВС России за сутки поразили 74 украинских артиллерийских подразделения

ВС России за сутки поразили 74 украинских артиллерийских подразделения, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки поражены 74 артиллерийских подразделения ВСУ, живая сила и военная техника в 113 районах", сказал он.

Также оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией в районе Артёмовска в ДНР был поражён командно-наблюдательный пункт батальона 57-й мотопехотной бригады ВСУ.

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Лайф писал об уничтожении трёх украинских штурмовиков Су-25 в ДНР. Машины были сбиты в районах населённых пунктов Ясеновое, Пушкино и Максимильяновка.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Матвей Шандрыголов
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