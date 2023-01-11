Аноним сообщил об угрозе взрыва во всех ТЦ Москвы

В Москве неизвестный сообщил о "минировании" всех столичных торговых центров. Сейчас проходят выборочные проверки, эвакуация не объявлялась. Об этом рассказал РИА "Новости" представитель экстренных служб.

"Поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва во всех торговых центрах города", — поделился собеседник агентства.