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11 января, 10:06

Аноним сообщил об угрозе взрыва во всех ТЦ Москвы

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва во всех торговых центрах Москвы

В Москве неизвестный сообщил о "минировании" всех столичных торговых центров. Сейчас проходят выборочные проверки, эвакуация не объявлялась. Об этом рассказал РИА "Новости" представитель экстренных служб.

"Поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва во всех торговых центрах города", поделился собеседник агентства.

По его словам, сигнал мог поступить с территории Украины. Сотрудники оперативных служб работают на месте и проверяют торговые заведения, на данный момент информация о "минировании" не подтвердилась.

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А ранее самолёт Azur Air, рейсом Москва – Гоа совершил экстренную посадку из-за сообщений о мине. После досмотра борта бомба найдена не была. Всего в самолёте находились восемь членов экипажа и 236 пассажиров. В их числе — российский актёр и телеведущий Оскар Кучера, который рассказал о деталях инцидента.

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ТАСС / Донат Сорокин

Татьяна Миссуми

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