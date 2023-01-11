Аноним сообщил об угрозе взрыва во всех ТЦ Москвы
Неизвестный сообщил об угрозе взрыва во всех торговых центрах Москвы
В Москве неизвестный сообщил о "минировании" всех столичных торговых центров. Сейчас проходят выборочные проверки, эвакуация не объявлялась. Об этом рассказал РИА "Новости" представитель экстренных служб.
"Поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва во всех торговых центрах города", — поделился собеседник агентства.
По его словам, сигнал мог поступить с территории Украины. Сотрудники оперативных служб работают на месте и проверяют торговые заведения, на данный момент информация о "минировании" не подтвердилась.
А ранее самолёт Azur Air, рейсом Москва – Гоа совершил экстренную посадку из-за сообщений о мине. После досмотра борта бомба найдена не была. Всего в самолёте находились восемь членов экипажа и 236 пассажиров. В их числе — российский актёр и телеведущий Оскар Кучера, который рассказал о деталях инцидента.
ТАСС / Донат Сорокин