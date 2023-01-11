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Регион
Опубликовано 11 января 2023, 13:00

Москалькова призвала Лубинца помочь украинцам с посещением родных в России

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу с просьбой помочь гражданам Украины, желающим приехать к родственникам в Россию.

"Я также просила Дмитрия Лубинца рассмотреть возможность оказания помощи гражданам Украины, которые хотели бы приехать к своим родственникам в Россию", пояснила Москалькова во время Международной конференции "Будущее прав человека в XXI веке".

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Напомним, первая встреча Москальковой и Лубинца прошла в Анкаре, о ней стало известно ночью 11 января. Обсуждались вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам. Вторая встреча состоялась при участии турецкого коллеги Шерефа Малкоча.

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ТАСС / Аппарат УПЧ в РФ

Татьяна Миссуми
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