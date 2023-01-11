Москалькова призвала Лубинца помочь украинцам с посещением родных в России
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу с просьбой помочь гражданам Украины, желающим приехать к родственникам в Россию.
"Я также просила Дмитрия Лубинца рассмотреть возможность оказания помощи гражданам Украины, которые хотели бы приехать к своим родственникам в Россию", — пояснила Москалькова во время Международной конференции "Будущее прав человека в XXI веке".
Напомним, первая встреча Москальковой и Лубинца прошла в Анкаре, о ней стало известно ночью 11 января. Обсуждались вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам. Вторая встреча состоялась при участии турецкого коллеги Шерефа Малкоча.
ТАСС / Аппарат УПЧ в РФ