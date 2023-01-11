Москалькова второй раз за сутки встретилась с украинским омбудсменом Лубинцом
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Обложка © t.me / ombudsmanrf
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова второй раз за сутки встретилась с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. В этот раз — при участии турецкого коллеги Шерефа Малкоча.
Как передаёт РИА "Новости", в эти минуты в Анкаре проходит трёхсторонняя встреча омбудсменов Турции, России и Украины.
Напомним, первая встреча Москальковой и Лубинца уже состоялась ранее в Анкаре, о ней стало известно ночью 11 января. Омбудсмены обсуждали вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам.