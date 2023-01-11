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Регион
Опубликовано 11 января 2023, 11:51

Москалькова второй раз за сутки встретилась с украинским омбудсменом Лубинцом

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Обложка © t.me / ombudsmanrf

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Обложка © t.me / ombudsmanrf

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова второй раз за сутки встретилась с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. В этот раз — при участии турецкого коллеги Шерефа Малкоча.

Как передаёт РИА "Новости", в эти минуты в Анкаре проходит трёхсторонняя встреча омбудсменов Турции, России и Украины.

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Напомним, первая встреча Москальковой и Лубинца уже состоялась ранее в Анкаре, о ней стало известно ночью 11 января. Омбудсмены обсуждали вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам.

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Александра Вишнякова
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