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11 января, 08:41

Неизвестный с ножом ранил шесть человек на парижском вокзале

Шесть человек пострадали при нападении мужчины с ножом на вокзале в Париже

<p>Неизвестный с ножом напал на людей на вокзале в Париже. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/LionelMgs" target="_blank" rel="noopener noreferrer">LionelMgs</a></p>

Неизвестный с ножом напал на людей на вокзале в Париже. Обложка © Twitter / LionelMgs

Неизвестный набросился с ножом на людей на Северном вокзале в Париже. В результате пострадало не менее шести человек, в том числе сотрудник полиции, передаёт Figaro.

Неизвестный с ножом напал на людей на вокзале в Париже. Видео © Twitter / FranceNews24

Как сообщили в полиции, нападавшего удалось нейтрализовать. В ходе инцидента он также был ранен, его эвакуировали с места преступления. В настоящее время территория оцеплена правоохранителями. Полиция установила периметр безопасности, а станция продолжает работать в обычном режиме.

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Ранее Лайф рассказывал об инциденте, который произошёл во французском аэропорту. Там пассажир под наркотиками напал с ножом на полицейских в Биаррице, в результате чего пострадало четыре правоохранителя. Всё случилось из-за отказа сотрудников разрешить ему пронести холодное оружие.

Николь Вербер

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