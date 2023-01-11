Неизвестный с ножом ранил шесть человек на парижском вокзале
Шесть человек пострадали при нападении мужчины с ножом на вокзале в Париже
Неизвестный с ножом напал на людей на вокзале в Париже. Обложка © Twitter / LionelMgs
Неизвестный набросился с ножом на людей на Северном вокзале в Париже. В результате пострадало не менее шести человек, в том числе сотрудник полиции, передаёт Figaro.
Неизвестный с ножом напал на людей на вокзале в Париже. Видео © Twitter / FranceNews24
Как сообщили в полиции, нападавшего удалось нейтрализовать. В ходе инцидента он также был ранен, его эвакуировали с места преступления. В настоящее время территория оцеплена правоохранителями. Полиция установила периметр безопасности, а станция продолжает работать в обычном режиме.
Ранее Лайф рассказывал об инциденте, который произошёл во французском аэропорту. Там пассажир под наркотиками напал с ножом на полицейских в Биаррице, в результате чего пострадало четыре правоохранителя. Всё случилось из-за отказа сотрудников разрешить ему пронести холодное оружие.