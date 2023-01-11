Неизвестный с ножом ранил шесть человек на парижском вокзале

Неизвестный набросился с ножом на людей на Северном вокзале в Париже. В результате пострадало не менее шести человек, в том числе сотрудник полиции, передаёт Figaro.

Неизвестный с ножом напал на людей на вокзале в Париже. Видео © Twitter / FranceNews24

Как сообщили в полиции, нападавшего удалось нейтрализовать. В ходе инцидента он также был ранен, его эвакуировали с места преступления. В настоящее время территория оцеплена правоохранителями. Полиция установила периметр безопасности, а станция продолжает работать в обычном режиме.