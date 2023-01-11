Шесть автомобилей сгорели дотла из-за пожара на стройплощадке в Новой Москве
В Новой Москве сгорело шесть машин из-за пожара на стройплощадке. Фото © МЧС Москвы
Во время пожара на строительной площадке в Новой Москве полностью сгорело шесть автомобилей, находящихся на расположенной рядом парковке. Об этом рассказали в столичном МЧС.
В Новой Москве сгорело шесть машин из-за пожара на стройплощадке. Видео © МЧС Москвы
"Происходило загорание металлического строения на территории строительной площадки и шести припаркованных автомобилей на общей площади 300 метров квадратных", — уточнили в ведомстве.
Там добавили, что с огнём удалось справиться примерно за полтора часа. В результате ЧП никто не пострадал. На публикуемых кадрах видно, что автомобили, охваченные пламенем, успели сгореть дотла. Предстоит установить, по чьей вине начался пожар.
Напомним, в Новой Москве на улице Бориса Пастернака произошёл пожар на стройплощадке, загорелись ёмкости с соляркой. Рядом находятся жилые дома и парковка, куда перекинулся огонь. Также известно, что топливо разлилось по канализации. О пострадавших информации нет.