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11 января, 08:35

Шесть автомобилей сгорели дотла из-за пожара на стройплощадке в Новой Москве

<p>В Новой Москве сгорело шесть машин из-за пожара на стройплощадке. Фото © МЧС Москвы</p>

В Новой Москве сгорело шесть машин из-за пожара на стройплощадке. Фото © МЧС Москвы

Во время пожара на строительной площадке в Новой Москве полностью сгорело шесть автомобилей, находящихся на расположенной рядом парковке. Об этом рассказали в столичном МЧС.

В Новой Москве сгорело шесть машин из-за пожара на стройплощадке. Видео © МЧС Москвы

"Происходило загорание металлического строения на территории строительной площадки и шести припаркованных автомобилей на общей площади 300 метров квадратных", — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что с огнём удалось справиться примерно за полтора часа. В результате ЧП никто не пострадал. На публикуемых кадрах видно, что автомобили, охваченные пламенем, успели сгореть дотла. Предстоит установить, по чьей вине начался пожар.

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Напомним, в Новой Москве на улице Бориса Пастернака произошёл пожар на стройплощадке, загорелись ёмкости с соляркой. Рядом находятся жилые дома и парковка, куда перекинулся огонь. Также известно, что топливо разлилось по канализации. О пострадавших информации нет.

Татьяна Миссуми

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