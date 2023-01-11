Шесть автомобилей сгорели дотла из-за пожара на стройплощадке в Новой Москве

Во время пожара на строительной площадке в Новой Москве полностью сгорело шесть автомобилей, находящихся на расположенной рядом парковке. Об этом рассказали в столичном МЧС.

В Новой Москве сгорело шесть машин из-за пожара на стройплощадке. Видео © МЧС Москвы

"Происходило загорание металлического строения на территории строительной площадки и шести припаркованных автомобилей на общей площади 300 метров квадратных", — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что с огнём удалось справиться примерно за полтора часа. В результате ЧП никто не пострадал. На публикуемых кадрах видно, что автомобили, охваченные пламенем, успели сгореть дотла. Предстоит установить, по чьей вине начался пожар.