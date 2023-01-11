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11 января, 08:15

В амурском посёлке неизвестный попытался сжечь военкомат, но потерпел неудачу

В Амурской области неизвестный попытался поджечь поселковый военкомат

Сегодня утром неизвестный мужчина попытался поджечь здание военкомата в Амурской области. По данным источника Лайфа, в результате происшествия никто не пострадал.

Всё произошло примерно в пять часов утра в посёлке городского типа Магдагачи. Неизвестный проник на территорию местного военкомата и кинул некий предмет в окно кабинета архива. Известно, что на месте не было камер, а дверь в заборе не закрывалась, поэтому злоумышленнику легко удалось пробраться к месту преступления.

Возгорание вовремя заметил сторож и вызвал пожарных, благодаря чему огонь удалось оперативно ликвидировать. В результате ЧП никто не пострадал, а поджигателя сейчас ищет полиция.

Неизвестный пролез на территорию военкомата в Братске и поджёг его

Неизвестный пролез на территорию военкомата в Братске и поджёг его

А вчера неизвестные подожгли здание архива Федеральной службы исполнения наказаний в Краснодарском крае. ЧП произошло вчера примерно в четыре часа утра. По данным источника Лайфа, сгорело около 800 дел бывших заключённых.

Обложка ©

Shutterstock

Оксана Попова

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