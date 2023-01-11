В Красноярске пятиклассница подралась с учительницей из-за электронной сигареты

В Красноярске учительница подралась с пятиклассницей, когда узнала о курении школьницы, и попыталась отобрать сигарету. Об этом пишет портал NGS24.ru.

В школе № 34 педагог по географии попросила ученицу отдать электронную сигарету, решив наказать её за курение, рассказали очевидцы. Однако девочка отказалась, после чего между ними завязалась драка. Учительница отобрала вейп у школьницы, в ответ та облила её водой. На кадрах видно, что подросток и преподаватель замахиваются друг на друга. В итоге женщине удаётся вытолкать девочку из класса.

В школе в Красноярске учительница подралась с девочкой из-за электронной сигареты. Видео © VK / Инцидент Красноярск

"Мы встречались с родителями девочки и самой девочкой. Данный инцидент решён внутри школы без привлечения третьих лиц", — пояснила изданию директор школы.

Однако в Управлении образования Красноярска рассказали, что к ним обратились родители девочки, сейчас начата проверка. Известно, что стаж учителя более 30 лет, женщина также имеет статус ветерана труда.