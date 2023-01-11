В Петербурге родственники обнаружили мёртвым подростка-вейпера
В Санкт-Петербурге устанавливают причины смерти 14-летнего школьника, с места изъяты жидкости для вейпа
Тело 14-летнего школьника обнаружили в квартире на Новосмоленской набережной в Санкт-Петербурге его родные. Как сообщает "Фонтанка", рядом с восьмиклассником лежал вейп и жидкости для электронного испарителя. Их направили на экспертизу, которая должна доказать — была ли вредная привычка причиной гибели восьмиклассника.
Следов насилия на теле подростка не обнаружено, о тяжёлых или хронических заболеваниях у погибшего также не сообщается.
Напомним, что в самом конце прошлого года в Калининском районе Уфы была найдена мёртвой 15-летняя школьница. Возле носа у погибшей была пена, а рядом лежал вейп и жидкость к нему.
А ранее Лайф сообщал, что учёные нашли в жидкостях для вейпинга высокие концентрации токсичных металлов, а Роспотребнадзор обнаружил в них препарат против клещей, вот только на этикетках опасные добавки упомянуть "забыли".
Shutterstock