В Петербурге родственники обнаружили мёртвым подростка-вейпера

Тело 14-летнего школьника обнаружили в квартире на Новосмоленской набережной в Санкт-Петербурге его родные. Как сообщает "Фонтанка", рядом с восьмиклассником лежал вейп и жидкости для электронного испарителя. Их направили на экспертизу, которая должна доказать — была ли вредная привычка причиной гибели восьмиклассника.

Следов насилия на теле подростка не обнаружено, о тяжёлых или хронических заболеваниях у погибшего также не сообщается.