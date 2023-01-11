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11 января, 09:59

Песков: На Западе стали интересоваться расходованием переданных Киеву баснословных сумм

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что западная финансовая поддержка Киева "явно оприходуется не только по назначению". Он отметил, что в некоторых европейских странах есть люди, интересующиеся судьбой предоставляемой Украине финансовой помощи.

"Мы констатируем более-менее трезвые голоса, которые пока робко интересуются эффективностью расходования этих баснословных сумм на Украине. Вы знаете, что Украина страдает от этого недуга, я имею в виду коррупцию. Конечно, поток таких денег явно оприходуется не только по назначению. На Западе всё больше людей это понимают", — объяснил Песков.

Так пресс-секретарь президента РФ прокомментировал информацию о том, что объём военной помощи Запада Украине с начала специальной военной операции почти сравнялся с оборонным бюджетом России. Вместе с тем он предположил, что эти данные можно считать ещё одним свидетельством того, что идёт международная война против РФ.

США выделяют Украине новый пакет военной помощи на $3 млрд

США выделяют Украине новый пакет военной помощи на $3 млрд

Как уже писал Лайф, размер поддержки от западных стран, предоставленной Украине, практически сравнялся с оборонным бюджетом России. Как посчитали аналитики, объём военной помощи Киеву составил уже порядка 150 миллиардов долларов.

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Shutterstock

Александр Юнашев

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