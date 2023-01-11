Песков: На Западе стали интересоваться расходованием переданных Киеву баснословных сумм
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что западная финансовая поддержка Киева "явно оприходуется не только по назначению". Он отметил, что в некоторых европейских странах есть люди, интересующиеся судьбой предоставляемой Украине финансовой помощи.
"Мы констатируем более-менее трезвые голоса, которые пока робко интересуются эффективностью расходования этих баснословных сумм на Украине. Вы знаете, что Украина страдает от этого недуга, я имею в виду коррупцию. Конечно, поток таких денег явно оприходуется не только по назначению. На Западе всё больше людей это понимают", — объяснил Песков.
Так пресс-секретарь президента РФ прокомментировал информацию о том, что объём военной помощи Запада Украине с начала специальной военной операции почти сравнялся с оборонным бюджетом России. Вместе с тем он предположил, что эти данные можно считать ещё одним свидетельством того, что идёт международная война против РФ.
Как уже писал Лайф, размер поддержки от западных стран, предоставленной Украине, практически сравнялся с оборонным бюджетом России. Как посчитали аналитики, объём военной помощи Киеву составил уже порядка 150 миллиардов долларов.
Shutterstock